Получил серьезный срок: в Ростове осудили военнослужащего, задушившего шнурком таксиста

Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту Александру Лопушинскому. 20-летнего жителя Дубовского района признали виновным в разбое и убийстве таксиста.

— Лопушинскому назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима , — рассказали в пресс-службе СКОВС. Страшное преступление произошло ночью 14 июня прошлого года в Ростове на улице Красноармейской.

Изрядно выпивший Лопушинский напал на 38-летнего водителя такси фирмы «Лидер-Дон» Виктора Семенова и задушил его попавшимся под руку шнурком. После этого убийца пересел за руль автомобиля Volkswagen Jetta и поехал на улицу Социалистическую. Там, на заброшенной строительной площадке, он оставил тело Семенова.

Затем молодой человек выдал себя за водителя такси, выполнил несколько вызовов, после чего забрал ценные вещи убитого и скрылся. Однако полицейские нашли его и задержали.