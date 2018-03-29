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Получил серьезный срок: в Ростове осудили военнослужащего, задушившего шнурком таксиста
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Получил серьезный срок: в Ростове осудили военнослужащего, задушившего шнурком таксиста 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту Александру Лопушинскому. 20-летнего жителя Дубовского района признали виновным в разбое и убийстве таксиста.
— Лопушинскому назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, — рассказали в пресс-службе СКОВС. Страшное преступление произошло ночью 14 июня прошлого года в Ростове на улице Красноармейской.
Изрядно выпивший Лопушинский напал на 38-летнего водителя такси фирмы «Лидер-Дон» Виктора Семенова и задушил его попавшимся под руку шнурком. После этого убийца пересел за руль автомобиля Volkswagen Jetta и поехал на улицу Социалистическую. Там, на заброшенной строительной площадке, он оставил тело Семенова.
Затем молодой человек выдал себя за водителя такси, выполнил несколько вызовов, после чего забрал ценные вещи убитого и скрылся. Однако полицейские нашли его и задержали.
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