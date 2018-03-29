Нетрезвый выборжец устроил небольшой погром в наркодиспансере

45-летний ранее судимый житель Выборга повредил информационный щит, чем привлёк внимание сотрудников Росгвардии. Небольшой погром закончился задержанием.

Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу Ленобласти , 28 марта 2018 года около часу дня нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны войск нацгвардии по Выборгскому району был задержан 45-летний гражданин. Сообщается, что нетрезвый хулиган оторвал информационный щит от стены в коридоре наркологического диспансера, тем самым повредив имущество.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого гражданина, который вёл себя неадекватно, шумел и мешал работе врачей. В ходе досмотра у гражданина был обнаружен и изъят газовый пистолет. Мужчина был задержан и доставлен в УМВД

В ходе проверки было установлено, что задержанный ранее неоднократно судим за хранение наркотиков. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.