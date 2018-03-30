На Камчатке капитана иностранного судна осудили за вылов краба

"Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 253 УК РФ (разработка природных ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации , проводимая без соответствующего разрешения) и ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)" … Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима , со штрафом в размере 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно «Вирил», принадлежащее иностранной компании «Норд Карго Сервис С. А.» (государство Белиз , порт приписки Республика Того), было задержано пограничниками в январе 2017 года. Экипаж судна вел незаконный промысел в Беринговом море.

"В момент задержания пограничниками на борту траулера без разрешительных документов хранилось и транспортировалось 13 490 особей краба синего в живом виде. Ущерб водным биоресурсам Российской Федерации составил более 5,5 миллиона рублей", — добавили в прокуратуре.

После задержания судна-нарушителя весь улов краба выпущен пограничниками в естественную среду обитания. В рамках административного производства в отношении компании — судовладельца браконьерское судно конфисковано.