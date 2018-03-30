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На Камчатке капитана иностранного судна осудили за вылов краба
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На Камчатке капитана иностранного судна осудили за вылов краба 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мар — РИА Новости. Капитан иностранного судна «Вирил», задержанного в Беринговом море за незаконную добычу краба, приговорён судом к трём годам колонии и крупному штрафу, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
"Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 253 УК РФ (разработка природных ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации, проводимая без соответствующего разрешения) и ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)" … Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что судно «Вирил», принадлежащее иностранной компании «Норд Карго Сервис С. А.» (государство Белиз, порт приписки Республика Того), было задержано пограничниками в январе 2017 года. Экипаж судна вел незаконный промысел в Беринговом море.
"В момент задержания пограничниками на борту траулера без разрешительных документов хранилось и транспортировалось 13 490 особей краба синего в живом виде. Ущерб водным биоресурсам Российской Федерации составил более 5,5 миллиона рублей", — добавили в прокуратуре.
После задержания судна-нарушителя весь улов краба выпущен пограничниками в естественную среду обитания. В рамках административного производства в отношении компании — судовладельца браконьерское судно конфисковано.
В прокуратуре подчеркнули, что противоправная деятельность капитана иностранного судна пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Уголовное дело расследовали сотрудники УМВД по Камчатскому краю.
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