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За несколько дней ярославец ограбил шесть женщин
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За несколько дней ярославец ограбил шесть женщин 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, все инциденты произошли в июне прошлого года— со 2 по 10 число. Схема каждый раз была одна и та же: мужчина срывал золотые цепочки с прохожих. После он продавал украшения по заниженной цене возле остановок общественного транспорта.
До этого в 2005 году мужчину признали виновным в убийстве. Он освободился из мест лишения свободы только в 2016 году, однако честные пути заработка его не устраивали.
Сейчас уголовное дело передано в Дзержинский районный суд.
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