За несколько дней ярославец ограбил шесть женщин

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, все инциденты произошли в июне прошлого года— со 2 по 10 число. Схема каждый раз была одна и та же: мужчина срывал золотые цепочки с прохожих. После он продавал украшения по заниженной цене возле остановок общественного транспорта.

До этого в 2005 году мужчину признали виновным в убийстве. Он освободился из мест лишения свободы только в 2016 году, однако честные пути заработка его не устраивали.