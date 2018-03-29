Пензенец обворовал посетителя АЗС на трассе М5 

В Пензенской области на трассе в Нижнеломовском районе полицейские раскрыли кражу на территории автозаправочной станции.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в районное отделение полиции поступило заявление о краже на автозаправке, расположенной на 527 километре дороги М5 «Урал». Автомобилист возле входной двери АЗС оставил без присмотра барсетку, в которой лежали 4 500 рублей, две банковские карты и документы.
«Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Нижнеломовский» вместес коллегами из отдела полиции №5 УМВД России по городу Пензе установили причастность к совершению преступления 30-летнего жителя Пензы. Он признался в преступлении. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба ведомства.