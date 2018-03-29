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Представители МВД России обсудили с коллегами из Полиции Республики Армения приоритетные направления сотрудничества
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Представители МВД России обсудили с коллегами из Полиции Республики Армения приоритетные направления сотрудничества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сегодня в министерстве внутренних дел России состоялась рабочая встреча представителей оперативных подразделений Министерства с делегацией Полиции Республики Армения. В мероприятии приняли участие: временно исполняющий обязанности начальника Управления оперативно-разыскной информации МВД России полковник полиции Максим Пруссов и первый заместитель начальника Главного управления уголовного розыска Полиции Республики Армения полковник полиции Арман Саргсян, а также представитель Полиции Республики Армения в Российской Федерации генерал-майор полиции Гарри Захаров и сотрудники оперативных подразделений центрального аппарата МВД России.
Стороны обсудили порядок и формы информационного взаимодействия ведомств по приоритетным линиям сотрудничества, таким как: борьба с торговлей людьми, хищениями денежных средств из банкоматов и некоторым аспектам противодействия экономическим преступлениям, коррупции, нелегальной миграции.
В ходе встречи были затронуты вопросы подготовки к предстоящему заседанию Объединенной коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации и Полиции Республики Армения, посвященной борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
«Участники рабочей встречи высоко оценили сложившиеся партнерские отношения между МВД России и Полицией Республики Армения. Наше сотрудничество уже превратилось в планомерную совместную работу», — отметил временно исполняющий обязанности начальника Управления оперативно-разыскной информации МВД России полковник полиции Максим Пруссов.
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