Представители МВД России обсудили с коллегами из Полиции Республики Армения приоритетные направления сотрудничества

Сегодня в министерстве внутренних дел России состоялась рабочая встреча представителей оперативных подразделений Министерства с делегацией Полиции Республики Армения . В мероприятии приняли участие: временно исполняющий обязанности начальника Управления оперативно-разыскной информации МВД России полковник полиции Максим Пруссов и первый заместитель начальника Главного управления уголовного розыска Полиции Республики Армения полковник полиции Арман Саргсян, а также представитель Полиции Республики Армения в Российской Федерации генерал-майор полиции Гарри Захаров и сотрудники оперативных подразделений центрального аппарата МВД России.

Стороны обсудили порядок и формы информационного взаимодействия ведомств по приоритетным линиям сотрудничества, таким как: борьба с торговлей людьми, хищениями денежных средств из банкоматов и некоторым аспектам противодействия экономическим преступлениям, коррупции, нелегальной миграции.

В ходе встречи были затронуты вопросы подготовки к предстоящему заседанию Объединенной коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации и Полиции Республики Армения, посвященной борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

«Участники рабочей встречи высоко оценили сложившиеся партнерские отношения между МВД России и Полицией Республики Армения. Наше сотрудничество уже превратилось в планомерную совместную работу», — отметил временно исполняющий обязанности начальника Управления оперативно-разыскной информации МВД России полковник полиции Максим Пруссов.