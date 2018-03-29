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Во Владимире полицейские задержали жителя Кирова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства
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Во Владимире полицейские задержали жителя Кирова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В ходе отработки оперативной информации 25 марта текущего года полицейскими городского Управления МВД совместно с сотрудниками Управления Росгвардии на одной из улиц областного центра задержан 19-летней житель города Киров.
В ходе личного досмотра у задержанного оперативники обнаружили и изъяли 89 полимерных свертков, перемотанных черной изолентой, с неизвестным содержимым внутри, а так же мобильный телефон.
По заключению экспертов-криминалистов в изъятых свертках находилось синтетическое наркотическое средство, относящееся к группе a-PVP общей массой 42,9 грамма.
Установлено, что изъятую партию фигурант планировал сбыть на территории области путем тайников-закладок.
В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Расследование продолжается.
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