Во Владимире полицейские задержали жителя Кирова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства

В ходе отработки оперативной информации 25 марта текущего года полицейскими городского Управления МВД совместно с сотрудниками Управления Росгвардии на одной из улиц областного центра задержан 19-летней житель города Киров.

В ходе личного досмотра у задержанного оперативники обнаружили и изъяли 89 полимерных свертков, перемотанных черной изолентой, с неизвестным содержимым внутри, а так же мобильный телефон.

По заключению экспертов-криминалистов в изъятых свертках находилось синтетическое наркотическое средство, относящееся к группе a-PVP общей массой 42,9 грамма.

Установлено, что изъятую партию фигурант планировал сбыть на территории области путем тайников-закладок.