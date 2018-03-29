В Перми осудят преступную группу, которая убила водителя грузовика

Перми перед судом предстанут трое участников преступной группы, которые обвиняются в кражах имущества из машин и убийстве водителя грузовика.

«В марте и апреле прошлого года в ночное время они совершили шесть краж чужого имущества из припаркованных на улице автомобилей. Кроме того, 43-летний житель Астраханской области в ночь на 29 апреля 2017 года совершил убийство 43-летнего водителя грузовика. После чего, чтобы скрыть следы преступления, он и его 34-летний соучастник сожгли автомобиль», — рассказали в СКР по Пермскому краю.

Сейчас следователи направили уголовное дело с обвинительным заключением в суд.