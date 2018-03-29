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В Перми осудят преступную группу, которая убила водителя грузовика
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В Перми осудят преступную группу, которая убила водителя грузовика 

АиФ Пермь 54 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми перед судом предстанут трое участников преступной группы, которые обвиняются в кражах имущества из машин и убийстве водителя грузовика.
Как рассказали в СКР по Пермскому краю, в группу входили ранее судимые 43-летний житель Астраханской области, 34-летний житель Подмосковья и 31-летний пермяк.
«В марте и апреле прошлого года в ночное время они совершили шесть краж чужого имущества из припаркованных на улице автомобилей. Кроме того, 43-летний житель Астраханской области в ночь на 29 апреля 2017 года совершил убийство 43-летнего водителя грузовика. После чего, чтобы скрыть следы преступления, он и его 34-летний соучастник сожгли автомобиль», — рассказали в СКР по Пермскому краю.
Сейчас следователи направили уголовное дело с обвинительным заключением в суд.
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