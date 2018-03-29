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В Тюмени сожители зарезали гостя и сбросили труп с 9 этажа
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В Тюмени сожители зарезали гостя и сбросили труп с 9 этажа 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Они арестованы.
В Тюмени по подозрению в убийстве арестовали 34-летнего мужчину и 30-летнюю женщину. Труп их жертвы обнаружили около многоэтажки на проезде Заречном, 7.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено в ночь на 27 марта. Злоумышленники познакомились с 36-летним мужчиной и пригласили его в гости на съемную квартиру. Троица выпивала, когда разгорелся скандал.
Сожители нанесли гостю несколько ножевых ранений, а труп сбросили с балкона на 9 этаже.
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