В Тюмени сожители зарезали гостя и сбросили труп с 9 этажа

Они арестованы. Тюмени по подозрению в убийстве арестовали 34-летнего мужчину и 30-летнюю женщину. Труп их жертвы обнаружили около многоэтажки на проезде Заречном, 7. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области , преступление было совершено в ночь на 27 марта. Злоумышленники познакомились с 36-летним мужчиной и пригласили его в гости на съемную квартиру. Троица выпивала, когда разгорелся скандал. Сожители нанесли гостю несколько ножевых ранений, а труп сбросили с балкона на 9 этаже.