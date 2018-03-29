Приговор по делу об убийстве таксиста вынесли в Ростове-на-Дону

Приговор по делу об убийстве таксиста вынес 29 марта Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на пресс-службу суда, по обвинению в убийстве и разбое осужден военнослужащий-контрактник Александр Лопушинский. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Установлено, что в июне 2017 года Александр Лопушинский, находившийся в Ростове-на-Дону в состоянии алкогольного опьянения, вызвал такси и доехал до улицы Красноармейской.

Там между ним и водителем такси произошел конфликт. В ходе него контрактник задушил таксиста, а тело, ка сообщалось ранее, оставил на заброшенной стройплощадке.