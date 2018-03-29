Суд заменил директору Новосибирского планетария содержание в СИЗО на домашний арест

НОВОСИБИРСК , 29 марта. / ТАСС /. Октябрьский райсуд Новосибирска во вторник отпустил директора Большого новосибирского планетария Сергея Масликова из СИЗО , заменив ему меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщил ТАСС его коллега, член Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

Масликова арестовали в начале февраля по подозрению в получении взятки в 190 тыс. рублей. По данным следствия, летом 2015 года и осенью 2017 года Масликов за взятки сдал в аренду видео-, световую и звуковую аппаратуру планетария. При этом, поясняют в СК, муниципальное имущество он передавал «с нарушением установленной законом процедуры», стоимость аренды составляла от 10 тыс. рублей.

"Судья не стал продлевать содержание под стражей, заменив его на домашний арест, на 1 месяц", — сказал Кашин.

Следствие ходатайствовало о продлении ареста.

Размещенную в интернете петицию об освобождении директора планетария из СИЗО ранее подписали более 9 тысяч человек, обращения в суд и прокуратуру области были поданы от лица членов Новосибирского астрономического общества, сотрудников Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН Москва ) и ряда других организаций.