Директора планетария Масликова выпустили из СИЗО

Суд выпустил из-под стражи директора новосибирского планетария Сергея Масликова — как минимум до конца апреля он будет оставаться под домашним арестом.

Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на корреспондента, находящегося в Октябрьском районном суде.

По данным издания, следователь ходатайствовал о продлении ареста на месяц. Сергей Масликов возражал. Сторона защиты просила отпустить обвиняемого под домашний арест или подписку о невыезде. В итоге суд встал на сторону директора планетария.

Сергея Масликова задержали и отстранили от должности в начале февраля — его подозревают в коррупции. По версии следователей, в 2015 и 2017 году Масликов брал взятки за сдачу в аренду видеоаппаратуры, светового и звукового оборудования планетария. Общая сумма взяток, по подсчётам СК, превышает 190 тысяч рублей. Против 58-летнего директора возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере за совершение незаконных действий).