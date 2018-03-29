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Директора планетария Масликова выпустили из СИЗО
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Директора планетария Масликова выпустили из СИЗО 

ngs.ru 27 минут назад
Фото: ngs.ru
Суд выпустил из-под стражи директора новосибирского планетария Сергея Масликова — как минимум до конца апреля он будет оставаться под домашним арестом.
Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на корреспондента, находящегося в Октябрьском районном суде.
По данным издания, следователь ходатайствовал о продлении ареста на месяц. Сергей Масликов возражал. Сторона защиты просила отпустить обвиняемого под домашний арест или подписку о невыезде. В итоге суд встал на сторону директора планетария.
Сергея Масликова задержали и отстранили от должности в начале февраля — его подозревают в коррупции. По версии следователей, в 2015 и 2017 году Масликов брал взятки за сдачу в аренду видеоаппаратуры, светового и звукового оборудования планетария. Общая сумма взяток, по подсчётам СК, превышает 190 тысяч рублей. Против 58-летнего директора возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере за совершение незаконных действий).
Работники планетария и коллеги Масликова уверены, что обвинения в его сторону безосновательны и хотели смягчить ему меру пресечения. А депутаты и политологи посчитали, что ситуация вокруг директора планетария, замначальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Сергея Елисеева, а также глав регионов и других чиновников взаимосвязаны и могут быть массовой внутренней зачисткой.
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