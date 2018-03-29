В Вятских Полянах группа несовершеннолетних под «руководством» 22-летнего молодого человека совершила серию краж

Сотрудниками следственного отдела по городу Вятские Поляны Следственного комитета России по Кировской области завершено расследование уголовного дела по совершению серии краж несовершеннолетними жителями города Вятские Поляны.

По версии следствия, в ноябре 2017 года 22-летний житель города Вятские Поляны предложил своим 17-летним знакомым совершить совместно с ним кражу из магазина, на что последние согласились.

Далее обвиняемые приискали набор отверток из 3 штук, два молотка, два фонарика и две спортивные сумки, чтобы складывать в них похищенное имущество.

Ночью 29 ноября 2017 года молодые люди, пытаясь проникнуть в помещение магазина, сломали петли двери служебного входа, после чего сработала тревожная сигнализация. Испугавшись, они отбежали от магазина на безопасное расстояние, при этом, продолжая наблюдать, засекли время прибытия сотрудников частного охранного предприятия после срабатывания сигнализации.

«Спустя несколько дней молодые люди вновь по предварительному сговору пришли к указанному магазину в ночное время. Выбив петли двери служебного входа в магазин, они отогнули дверь от косяка, после чего незаконно проникли в помещение магазина через образовавшийся проем. В магазине они взяли лоток с деньгами в сумме не менее одной тысячи рублей, 7 блоков сигарет, а также 2 электронные. После чего скрылись с места происшествия, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению», — рассказали в СУ СКР по Кировской области.

На следующий день совершеннолетний обвиняемый вновь предложил своим знакомым вернуться в магазин и совершить кражу денежных средств в сумме 50 тысяч рублей.

По достигнутой договорённости молодые люди с помощью ранее приисканного топора вырубили в стене магазина отверстие, достаточное для проникновения в магазин, однако в указанный период времени прибыли сотрудники ЧОП и, испугавшись, обвиняемые с места преступления скрылись.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела был выявлен еще один эпизод преступной деятельности совершеннолетнего обвиняемого. Так, в ноябре 2017 года молодой человек незаконно проник в квартиру ранее незнакомой ему женщины и похитил компьютерные колонки, самодельную мотолебедку и баян, причинив значительный ущерб на общую сумму 8 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в Вятскополянскую межрайонную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Фото — СУ СКР по Кировской области