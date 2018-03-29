В Саратове главный бухгалтер отдела полиции похитила из кассы 5 миллионов рублей

По данным пресс-службы СУ СКР региона, с января 2013 по октябрь 2015 года, занимая должность главного бухгалтера отдела МВД РФ по Марксовскому району, обвиняемая совместно с находившимися в ее подчинении двумя бухгалтерами, похитила из кассы отдела полиции денежные средства, предназначенные для выплаты денежного довольствия, заработной платы, материальной помощи и иных пособий и компенсаций полицейским. Общая сумма присвоенных ими денежных средств составила более 5 000 000 рублей. Известно, что женщины разделили эту сумму между собой и потратили деньги на личные нужды.

В ходе предварительного следствия Лазарева полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Решением суда женщина была приговорена к лишению свободы сроком на 4 года условно. Ей также был выписан штраф в размере 700 000 рублей. Уголовное дело подельниц Лазаревой в настоящий момент рассматривается судом.