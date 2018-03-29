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В Саратове главный бухгалтер отдела полиции похитила из кассы 5 миллионов рублей
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В Саратове главный бухгалтер отдела полиции похитила из кассы 5 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным пресс-службы СУ СКР региона, с января 2013 по октябрь 2015 года, занимая должность главного бухгалтера отдела МВД РФ по Марксовскому району, обвиняемая совместно с находившимися в ее подчинении двумя бухгалтерами, похитила из кассы отдела полиции денежные средства, предназначенные для выплаты денежного довольствия, заработной платы, материальной помощи и иных пособий и компенсаций полицейским. Общая сумма присвоенных ими денежных средств составила более 5 000 000 рублей. Известно, что женщины разделили эту сумму между собой и потратили деньги на личные нужды.
В ходе предварительного следствия Лазарева полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Решением суда женщина была приговорена к лишению свободы сроком на 4 года условно. Ей также был выписан штраф в размере 700 000 рублей. Уголовное дело подельниц Лазаревой в настоящий момент рассматривается судом.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что саратовский экс-полицейский подозревается в изнасиловании и вовлечении молодых девушек в занятие проституцией.
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