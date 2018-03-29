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В Волгограде суд признал недействительной сделку по квартире ветерана
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В Волгограде суд признал недействительной сделку по квартире ветерана 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал сделку по отчуждению квартиры 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны недействительной.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проверки установлено, что в 2012 году мужчина по договору долевого участия приобрел квартиру в Краснооктябрьском районе. В новом жилье требовался ремонт, и ветеран временно переехал к своей 68-летней знакомой, ухаживавшей за ним.
В 2016 году женщина обманом заполучила у него доверенность на распоряжение квартирой и продала ее своему 32-летнему сыну за миллион рублей, хотя на тот момент ее стоимость превышала 2,5 миллиона рублей. Денег ветеран не получил.
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