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В Сыктывкаре неравнодушный пенсионер помог полицейским раскрыть грабеж, совершенный в отношении соседки
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В Сыктывкаре неравнодушный пенсионер помог полицейским раскрыть грабеж, совершенный в отношении соседки 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 37 минут назад
В полицию Сыктывкара поступила информация о том, что в подъезде одного из домов совершено нападение на пенсионерку. Злоумышленник похитил сумку, в которой находились продукты питания, мобильный телефон и кошелек с деньгами в сумме 5 тысяч рублей, а также банковская карта и документы.
О случившемся сообщил очевидец преступления — сосед потерпевшей. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и опросили саму пенсионерку и очевидца.
Было установлено, что пенсионерка возвращалась из магазина, когда возле ее дома к ней обратился незнакомый мужчина, который в ходе разговора зашел с ней в подъезд.
Оказавшись в подъезде, незнакомец внезапно стал наносить женщине удары, а затем выхватил сумку и хотел бежать. В этот момент в подъезд зашел пожилой мужчина — сосед пенсионерки. Увидев злоумышленника, мужчина попытался задержать его, однако в силу преклонного возраста противостоять налетчику ему не удалось.
Пенсионер подробно описал нападавшего. Собрав описания очевидцев, а также используя данные с камер видеонаблюдения, полицейские составили ориентировку, по которой злоумышленник был задержан по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы.
Также полицейские обнаружили и похищенное налетчиком имущество. Оказалось, что сумку потерпевшей он выбросил в одном из соседних дворов. Почти все содержимое было на месте. Злоумышленник похитил лишь 800 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.161 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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