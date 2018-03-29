В Сыктывкаре неравнодушный пенсионер помог полицейским раскрыть грабеж, совершенный в отношении соседки

В полицию Сыктывкара поступила информация о том, что в подъезде одного из домов совершено нападение на пенсионерку. Злоумышленник похитил сумку, в которой находились продукты питания, мобильный телефон и кошелек с деньгами в сумме 5 тысяч рублей, а также банковская карта и документы.

О случившемся сообщил очевидец преступления — сосед потерпевшей. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и опросили саму пенсионерку и очевидца.

Было установлено, что пенсионерка возвращалась из магазина, когда возле ее дома к ней обратился незнакомый мужчина, который в ходе разговора зашел с ней в подъезд.

Оказавшись в подъезде, незнакомец внезапно стал наносить женщине удары, а затем выхватил сумку и хотел бежать. В этот момент в подъезд зашел пожилой мужчина — сосед пенсионерки. Увидев злоумышленника, мужчина попытался задержать его, однако в силу преклонного возраста противостоять налетчику ему не удалось.

Пенсионер подробно описал нападавшего. Собрав описания очевидцев, а также используя данные с камер видеонаблюдения, полицейские составили ориентировку, по которой злоумышленник был задержан по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы.

Также полицейские обнаружили и похищенное налетчиком имущество. Оказалось, что сумку потерпевшей он выбросил в одном из соседних дворов. Почти все содержимое было на месте. Злоумышленник похитил лишь 800 рублей.