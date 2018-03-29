В Омутнинске полицейские раскрыли кражу денег у пенсионера

На днях сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Омутнинский» в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали ранее судимого неработающего жителя Омутнинска , 1974 года рождения.

В ходе работы с ним была установлена его причастность к совершению кражи в августе прошлого года.

«Тогда неизвестный злоумышленник, воспользовавшись ключом оставленным в условленном месте, проник в дом пенсионера, 1969 года рождения, и похитил 27,5 тысяч рублей. Пенсионер, вернувшись домой и обнаружив пропажу денег, обратился в полицию», — сообщили в УМВД по Кировской области.

По возбужденному ранее уголовному делу по части 3 статьи 158 УК России «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» проводятся следственные действия. Подозреваемый заключен под стражу.

Фото — kursktv.ru