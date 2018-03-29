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ВСУ не досчитались в Донбассе бойца
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ВСУ не досчитались в Донбассе бойца 

Украина.ру 45 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщили на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
«Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего. Продолжаются первоочередные розыскные мероприятия», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что на Украине в 2017 году возбудили около 500 дел по статье «дезертирство», что почти на 9% больше, чем годом ранее.
«За прошлый год в целом по Украине было зарегистрировано 468 уголовных производств по статье «дезертирство» Уголовного кодекса Украины, из которых было закрыто 19», — рассказали в ГПУ.
Это на 70 дел больше, чем в 2016 году.
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