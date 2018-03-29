Сибирячка выслушала новый приговор за смерть отца от удара локтем в живот

Сегодня, 29 марта, Калининский районный суд Новосибирска повторно рассмотрел уголовное дело сибирячки, которую обвиняли в смерти отца после удара локтем в живот.

На этот раз избежать уголовной ответственности Елене Востровой не удалось.

«Ей назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства условно с испытательным сроком шесть месяцев», — сообщили в суде.

Калининский районный суд Новосибирска рассматривал этого уголовное дело дважды. Первый раз Елену Вострову освободили от наказания. Это произошло потому, что потерпевшей по делу признана дочь подсудимой. В суде она заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Гособвинитель возражала. Но так как статья, по которой судили женщину — ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), относится к преступлениям небольшой степени тяжести, то суд имел право прекратить дело и этим правом воспользовался.

Такой расклад не устроил прокуратуру , и она подала апелляционное представление, рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Калининского района Новосибирска Игорь Шадрин

По его словам, областной суд это представление удовлетворил и вернул уголовное дело в Калининский районный суд на новое рассмотрение. На этот раз приговор выносил другой судья.

Как ранее рассказывали в прокуратуре района, Елену Вострову судили за гибель отца, который умер в больнице от травмы живота. По данным гособвинения, 9 июля 2017 года пьяная подсудимая поссорилась с 76-летним отцом в своей квартире на улице Родники. Дочь возмутило то, что подвыпивший мужчина некорректно отозвался о её матери — своей жене, которая умерла несколько лет назад.

Как следует из материалов уголовного дела, отец попытался успокоить возмущённую дочь и обхватил её сзади руками. Женщина начала толкать отца локтями в живот в попытке освободиться, и мужчина её отпустил. Позже дочь зашла к отцу в комнату, они помирились. А вечером мужчина пожаловался на боли в животе, дочь вызвала скорую помощь, и врачи увезли его в городскую клиническую больницу № 25.

В больнице состояние пациента ухудшилось, он впал в кому и 12 июля умер, не приходя в сознание. Как сообщается в материалах дела, мужчина погиб от «закрытой тупой травмы живота с разрывом основания брыжейки тонкого кишечника». Свою вину его дочь признала.

Сегодняшний приговор суда в законную силу ещё не вступил.