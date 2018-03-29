В парламенте Сербии прошла эвакуация из-за угрозы взрыва гранаты

В парламенте Сербии прошла эвакуация из-за угрозы неизвестного взорвать гранату. Об этом сообщает ТАСС.

По последней информации, преступник задержан правоохранителями. Он сдался властям после переговоров с полицией. Известно, что это мужчина 1955 года рождения с инициалами М. Т. Он угрожал подорвать гранату у центрального входа в здание сербского парламента в центре Белграда, куда добрался на личном автомобиле.

Позже представители правоохранительных структур заявили, что у задержанного не было с собой гранаты. При нем находился только муляж пистолета. Они также опровергли данные об эвакуации людей из парламента.