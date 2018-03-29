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Предприимчивая жительница Саянска организовала наркопритон
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Предприимчивая жительница Саянска организовала наркопритон 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По подозрению в организации наркопритона попала местная жительница — хозяйка квартиры. По версии страж порядка она предоставляла свою жилплощадь наркоманам. Как сообщает IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД по региону, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Женщине грозит срок величиной до четырех лет.
Фото: pixabay.com.
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