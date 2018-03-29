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В Октябрьском районном суде задержали мужчину с гранатой
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В Октябрьском районном суде задержали мужчину с гранатой 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Судебные приставы передали сотрудникам полиции посетителя Октябрьского районного суда. Он пытался пронести гранату и пистолет.
— В дневное время в суд явился гражданин. Перед проходом через рамку металлодетектора мужчину предупредили об административной ответственности за пронос запрещенных предметов, взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Гражданин заявил, что такого у него при себе нет. Но при осмотре мужчины ручным металлодетектором сработал сигнал, — рассказали в УФССП по Самарской области.
Приставы поинтересовались у гражданина, что находится в его карманах. Мужчина ответил, что у него имеются «граната» и пистолет, и потянулся к карману.
— Для недопущения взрыва судебные приставы применили приемы самбо. Гражданина задержали. Сразу же при помощи тревожной кнопки в суд вызвали сотрудников полиции. Нарушителя передали сотрудникам правоохранительных органов, — сообщили в УФССП.
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