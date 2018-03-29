В Октябрьском районном суде задержали мужчину с гранатой

Судебные приставы передали сотрудникам полиции посетителя Октябрьского районного суда. Он пытался пронести гранату и пистолет.

— В дневное время в суд явился гражданин. Перед проходом через рамку металлодетектора мужчину предупредили об административной ответственности за пронос запрещенных предметов, взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Гражданин заявил, что такого у него при себе нет. Но при осмотре мужчины ручным металлодетектором сработал сигнал, — рассказали в УФССП по Самарской области

Приставы поинтересовались у гражданина, что находится в его карманах. Мужчина ответил, что у него имеются «граната» и пистолет, и потянулся к карману.