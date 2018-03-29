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Во Владивостоке оконная компания обобрала пенсионеров на 4 млн рублей
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Во Владивостоке оконная компания обобрала пенсионеров на 4 млн рублей 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: Парламентская газета
Директор оконной компании «Хорошие окна» во Владивостоке Приморского края обманул пенсионеров на 4 млн рублей. Он организовал схему отъёма денег у пенсионеров под видом оказания им услуг по льготной установке окон. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Фальшивый предприниматель предлагал изготовить и установить пластиковые окна по низкой цене и на выгодных условиях для пенсионеров. Когда пожилые люди соглашались, то с ними заключались договоры с обязательным условием внесения аванса. На этом вся работа заканчивалась.
Прокуратура Первореченского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и направила в Первореченский районный суд Владивостока для вынесения приговора.
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