В Астраханской области перед судом предстанет лидер организованной группы, обвиняемый в серии мошенничеств через Интернет-магазин

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Астраханской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении местного жителя 1985 года рождения, обвиняемого в совершении серии мошенничеств. В ходе следствия установлено, что он создал и возглавил организованную группу с целью хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием.

Для этого злоумышленник вместе с двумя своими друзьями в возрасте 22 лет создал сайт, на котором впоследствии была размещена ложная информация о продаже смартфонов различных моделей по низким ценам. В качестве офиса использовалась съёмная квартира, расположенная в г. Знаменске . Для раскрутки ресурса злоумышленники использовали популярный сайт бесплатных объявлений. Они также организовали работу колл-центра. Клиенты сначала звонили на «горячую линию», где их консультировали по поводу технических характеристик гаджетов и после подтверждения выбора просили внести предоплату в размере 100% от стоимости. Далее другой фигурант, представлявшийся работником службы комплектации, уточнял адрес для направления по нему курьера.

В действительности участники организованной группы не имели в наличии мобильных телефонов и не собирались отвечать по взятым на себя обязательствам. Они использовали сим-карты, зарегистрированные на различные фирмы, и чужие банковские карты для обналичивания похищенных денег. После оплаты товаров работники Интернет-магазина переставали выходить на связь, и потерпевшие вынуждены были обратиться за помощью в полицию. Среди них 13 жителей Татарстана Краснодарского края , Саратовской, Ивановской, Костромской, Ростовской, Нижегородской и Челябинской областей.

Заблокировав доступ к сайту, организатор группы улетел в Таиланд , где находился в течение двух месяцев, а затем направился к новой возлюбленной в Иркутск , с которой познакомился во время отдыха в Королевстве. В аэропорту он был задержан сотрудниками Отдела «К» Бюро специальных технических мероприятий астраханской полиции совместно с коллегами из Главного управления МВД России по Иркутской области

По ходатайству следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу. Одному из участников группы приговором суда уже назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.