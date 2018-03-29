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Челябинка спрятала в бюстгальтере крупную партию героина
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РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну

Челябинка спрятала в бюстгальтере крупную партию героина 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Челябинка предстанет перед судом за хранение героина в крупном размере, сообщают в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Транспортные полицейские задержали 39-летнюю женщину, перевозившую наркотики в бюстгальтере. При личном досмотре у неё были обнаружены четыре бумажных свертка, массой более трёх граммов. Наркотики женщина приобрела для себя и своего знакомого.
«Установлено, что подозреваемая официально не трудоустроена, проживает с отцом-инвалидом, у которого под разными предлогами отбирает пенсию и тратит ее на покупку героина», — рассказывают в ведомстве.
Отметим, что челябинка употребляет наркотики на протяжении десяти лет, и за это время не раз привлекалась к уголовной ответственности, отбывая реальный срок лишения свободы.
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