Челябинка спрятала в бюстгальтере крупную партию героина

Челябинка предстанет перед судом за хранение героина в крупном размере, сообщают в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские задержали 39-летнюю женщину, перевозившую наркотики в бюстгальтере. При личном досмотре у неё были обнаружены четыре бумажных свертка, массой более трёх граммов. Наркотики женщина приобрела для себя и своего знакомого.

«Установлено, что подозреваемая официально не трудоустроена, проживает с отцом-инвалидом, у которого под разными предлогами отбирает пенсию и тратит ее на покупку героина», — рассказывают в ведомстве.

Отметим, что челябинка употребляет наркотики на протяжении десяти лет, и за это время не раз привлекалась к уголовной ответственности, отбывая реальный срок лишения свободы.