Апелляционный суд Киева оставил Савченко под стражей 

Апелляционный суд Киева оставил депутата Верховной рады Надежду Савченко под стражей, передает РИА Новости.
"Апелляционные жалобы защитников в интересах Савченко оставить без удовлетворения", — цитирует информагентство председательствующего судью, уточняя, что мотивационная часть решения суда будет обнародована несколько позже. Отмечается, что решение обжалованию не подлежит.
Надежду Савченко обвиняют в планировании терактов в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Савченко была арестована 23 марта на два месяца.