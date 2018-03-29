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Апелляционный суд Киева оставил Савченко под стражей
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Апелляционный суд Киева оставил Савченко под стражей 

Российская Газета 29 марта 2018
Фото: Карельские вести
Апелляционный суд Киева оставил депутата Верховной рады Надежду Савченко под стражей, передает РИА Новости.
"Апелляционные жалобы защитников в интересах Савченко оставить без удовлетворения", — цитирует информагентство председательствующего судью, уточняя, что мотивационная часть решения суда будет обнародована несколько позже. Отмечается, что решение обжалованию не подлежит.
Надежду Савченко обвиняют в планировании терактов в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Савченко была арестована 23 марта на два месяца.
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