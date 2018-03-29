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Пензенскую автоледи осудили за очередную пьяную езду без водительских прав
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Пензенскую автоледи осудили за очередную пьяную езду без водительских прав 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензенской области Наровчатский районный суд признал виновной автоледи за управление машиной в нетрезвом виде.
По данным дела, автомобилистка в январе уже была лишена водительских прав на полтора года за пьяную езду. Однако это не помешало ей вновь сесть за руль после употребления алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения женщина не захотела, не выполнив законное требование инспектора УГИБДД.
«При назначении наказания суд учел активное способствование обвиняемой раскрытию преступления. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком 180 часов с лишением водительских прав на два года. Приговор не вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба Наровчатского районного суда.
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