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Женщина отделалась условным сроком за мошенничество с землей в Одинцовском районе
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Женщина отделалась условным сроком за мошенничество с землей в Одинцовском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Одинцовский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Любови Куликовой, которая признана виновной в мошенничестве с землей в Одинцовском районе Подмосковья, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Судом установлено, что Куликова мошенническим способом присвоила себе земельный участок площадью 15 соток в деревне Крутицы Одинцовского района стоимостью более 6,5 миллиона рублей. В частности, она представила в регистрационный орган подложные постановление, якобы изданное главой администрации Наро-Осановского сельского совета Одинцовского района, и свидетельство о праве собственности на указанную землю.
«Суд назначил Куликовой наказание в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.
Государственное обвинение в суде поддерживал представитель Одинцовской городской прокуратуры.
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