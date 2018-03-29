Женщина отделалась условным сроком за мошенничество с землей в Одинцовском районе

Одинцовский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Любови Куликовой, которая признана виновной в мошенничестве с землей в Одинцовском районе Подмосковья , сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Судом установлено, что Куликова мошенническим способом присвоила себе земельный участок площадью 15 соток в деревне Крутицы Одинцовского района стоимостью более 6,5 миллиона рублей. В частности, она представила в регистрационный орган подложные постановление, якобы изданное главой администрации Наро-Осановского сельского совета Одинцовского района, и свидетельство о праве собственности на указанную землю.

«Суд назначил Куликовой наказание в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.