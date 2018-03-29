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Московский суд вынес приговор россиянину, воевавшему в батальоне «Азов»
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РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну

Московский суд вынес приговор россиянину, воевавшему в батальоне «Азов» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Железнова приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Его осудили по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или в военных действиях).
Суд установил, что в апреле 2014 года россиянин решил поехать на Украину, где принимал участие в боевых действиях в составе батальона «Азов». В частности, он воевал в районе села Широкино и под Мариуполем, где вел прицельную стрельбу по ополченцам ДНР и гражданскому населению.
«ФедералПресс» напоминает, вчера Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинского пранкера Евгения Вольнова, звонившего в морги Кемерова и заявлявшего о 300 погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Дело заведено по статье о возбуждении ненависти или вражды. В ближайшее время Вольнов будет объявлен в розыск.
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