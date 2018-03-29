Служебный роман закончился резней в Нижнем Новгороде

pixabay.comСлужебный роман закончился резней в Нижнем НовгородеНижегородец напал с ножом на мужа своей коллеги по работе в Канавинском районе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, пострадавший накануне вечером поссорился с женой из-за телефонного разговора с коллегой по работе. Заподозрив супругу в измене, муж вызвал сослуживца жены на встречу, чтобы разобраться в ситуации.

Встретившись друг с другом, мужчины подрались, подозреваемый напал на мужа своей коллеги с ножом и ранил его.

«Ревнивец» был госпитализирован, врачи оказали пострадавшему своевременную медицинскую помощь. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

37-летнего мужчину, подозреваемого в нападении, задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.