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Служебный роман закончился резней в Нижнем Новгороде
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Служебный роман закончился резней в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.comСлужебный роман закончился резней в Нижнем НовгородеНижегородец напал с ножом на мужа своей коллеги по работе в Канавинском районе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, пострадавший накануне вечером поссорился с женой из-за телефонного разговора с коллегой по работе. Заподозрив супругу в измене, муж вызвал сослуживца жены на встречу, чтобы разобраться в ситуации.
Встретившись друг с другом, мужчины подрались, подозреваемый напал на мужа своей коллеги с ножом и ранил его.
«Ревнивец» был госпитализирован, врачи оказали пострадавшему своевременную медицинскую помощь. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
37-летнего мужчину, подозреваемого в нападении, задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.
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