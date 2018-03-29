В Самаре грабители, угрожая пистолетом и палкой, отобрали у мужчины деньги

Самаре на пересечении улиц Ново-Садовой и Часовой злоумышленники под угрозой палки и пневматического пистолета, местного жителя, сообщает «Росгвардия_Самара» vk. Находившийся на маршруте патрулирования в Октябрьском районе экипаж вневедомственной охраны получил от дежурного отдела полиции информацию о преступлении. Обладая приметами нападавших, сотрудники Росгвардии начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту происшествия. Спустя непродолжительное время патрульные заметили двух парней, схожих по приметам с разыскиваемыми, задержали их, после чего передали следственно-оперативной группе. Задержанными оказались молодые люди в возрасте 24-х и20-ти лет. С места происшествия были изъяты пневматический пистолет и раздвижная металлическая палка. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации