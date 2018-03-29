Жительница Москвы благодарит сотрудников полиции Тульской области за раскрытие преступления

УМВД России по Тульской области поступило письмо от жительницы Москвы Любови Илюхиной. В нём она благодарит сотрудников отделения полиции «Тёпло-Огарёвское» за профессионализм при раскрытии преступления.

В сообщении говорится:

«В июне 2017 года я обратилась в полицию Тёпло-Огарёвского района с заявлением о краже моего имущества из дома, который остался мне в наследство от родителей. Из дома было украдено всё ценное. Деревня, где располагается дом, заброшенная, люди приезжают туда только в летнее время. То, с каким рвением и профессионализмом сотрудники полиции взялись за раскрытие этого преступления, меня крайне удивило. Следователь Маркелова Екатерина Юрьевна постоянно поддерживала со мной связь, держала в курсе всех действий. Ею и всеми сотрудниками была проделана колоссальная работа. Как я узнала, в поисках похитителей проверялись даже многие соседние деревни! В результате злоумышленники были установлены, а мне в полном объёме возмещён материальный ущерб. Молодая и скромная девушка, на первый взгляд, очень хрупкая, смогла раскрыть преступление. Это стало уроком для многих возможных хулиганов из соседних деревень. Спасибо за таких грамотных сотрудников!».