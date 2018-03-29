Полиция задержала «черных банкиров» в Москве

В столице правоохранительные органы пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом более 25 миллионов рублей. В ходе силовой операции были задержаны четыре человека, сообщили «360» в пресс‐службе МВД.

По данным следствия, злоумышленники использовали счета подконтрольных фиктивных организаций. Они совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денег.

На кадрах показана спецоперация по задержанию «черных банкиров». Она проводилась при силовой поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии.

В ходе обысков полиция обнаружила и изъяла банкноты, документы,

флэш-накопители, мобильные телефоны, компьютерную технику и другие предметы.

Следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.