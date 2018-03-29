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Полиция задержала «черных банкиров» в Москве
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Полиция задержала «черных банкиров» в Москве 

360tv.ru 1 час назад
В столице правоохранительные органы пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом более 25 миллионов рублей. В ходе силовой операции были задержаны четыре человека, сообщили «360» в пресс‐службе МВД.
По данным следствия, злоумышленники использовали счета подконтрольных фиктивных организаций. Они совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денег.
На кадрах показана спецоперация по задержанию «черных банкиров». Она проводилась при силовой поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии.
В ходе обысков полиция обнаружила и изъяла банкноты, документы,
флэш-накопители, мобильные телефоны, компьютерную технику и другие предметы.
Следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.
В ноябре прошлого года полиция и сотрудники ФСБ задержали 12 «черных банкиров». Они регистрировали коммерческие организации на сторонние лица, которые выводили деньги клиентов со счетов. Выручка от незаконных действий составила примерно 13 миллионов рублей.
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