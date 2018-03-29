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Грабитель устроил в магазине пожар
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Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

Грабитель устроил в магазине пожар 

АиФ — Юг 49 минут назад
Фото: АиФ – Юг
С сообщением о ЧП в полицию обратился житель поселка Дальнего. Мужчина рассказал, что горит один из местных магазинов.
После того, как возгорание было ликвидировано, сотрудники полиции установили, что из кассы магазина пропали 20 тысяч рублей, а с витрин — товар.
Правоохранители установили причастность к краже 20-летнего местного жителя. Молодого человека задержали. Подозреваемый пояснил, что проник в магазин через окно, открыв ножовкой металлические засовы, похитил деньги и 6 пачек сигарет. Торопясь, он случайно опрокинул телевизор, это способствовало возгоранию помещения магазина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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