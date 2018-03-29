В Приморье ген. директора компании по установке окон обвинили в мошенничестве

По версии следствия, он похитил 4 млн рублей.

Прокуратурой Первореченского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, преступные деяния совершены в 2016 года на территории города Владивостоке.

Фигурант, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Хорошие окна», организовал схему хищения денежных средств у горожан под видом оказания им услуг по установке окон.

Так, он вводил в заблуждение доверчивых граждан (лиц пенсионного возраста) относительно своей предпринимательской деятельности в сфере предоставления услуг по изготовлению и установке пластиковых оконных конструкций, предлагая им выполнить такие работы по привлекательной цене и на выгодных условиях.

Когда потерпевшие подтверждали свое согласие, он заключал с ними договоры, предусматривающие в качестве обязательного условия — внесение предоплаты (аванса).

Не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, лжепредприниматель похищал деньги, переданные ему в качестве предоплаты. Действуя по указанной выше схеме, ему удалось похитить в общей сложности свыше 4 млн рублей.