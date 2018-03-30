Сотрудники МЧС по пожарному надзору Петербурга попались на взятке 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта, ФедералПресс. Руководители Отдела надзорной деятельности и профилактической работы районов структуры МЧС обвиняются во взяточничестве. Как сообщают «Невские новости», взятки взимались в течение семи лет.
Обвинение вынесено начальнику отделения ОНПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС — его подозревают в получении взятки от предпринимателя в размере 350 тысяч рублей. Еще одного начальника отдела и заместителя начальника ОНПР района подозревают в получении 330 тысяч рублей и 110 000 рублей соответственно. Известно, что подразделение осуществляет надзор за соблюдением требований пожарной безопасности.
Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.