Сотрудники МЧС по пожарному надзору Петербурга попались на взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 30 марта, ФедералПресс . Руководители Отдела надзорной деятельности и профилактической работы районов структуры МЧС обвиняются во взяточничестве. Как сообщают «Невские новости», взятки взимались в течение семи лет.

Обвинение вынесено начальнику отделения ОНПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС — его подозревают в получении взятки от предпринимателя в размере 350 тысяч рублей. Еще одного начальника отдела и заместителя начальника ОНПР района подозревают в получении 330 тысяч рублей и 110 000 рублей соответственно. Известно, что подразделение осуществляет надзор за соблюдением требований пожарной безопасности.

Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.