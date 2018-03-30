Ещё
Сотрудники МЧС по пожарному надзору Петербурга попались на взятке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники МЧС по пожарному надзору Петербурга попались на взятке 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта, ФедералПресс. Руководители Отдела надзорной деятельности и профилактической работы районов структуры МЧС обвиняются во взяточничестве. Как сообщают «Невские новости», взятки взимались в течение семи лет.
Обвинение вынесено начальнику отделения ОНПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС — его подозревают в получении взятки от предпринимателя в размере 350 тысяч рублей. Еще одного начальника отдела и заместителя начальника ОНПР района подозревают в получении 330 тысяч рублей и 110 000 рублей соответственно. Известно, что подразделение осуществляет надзор за соблюдением требований пожарной безопасности.
Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Суд арестовал 20,4 % акций «Ак Барса» по делу Татфондбанка Новый подозреваемый в деле «Зимней вишни» задержан При получении взятки задержан депутат Гордумы Нижнего Новгорода
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»142
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»104
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию555
Обнаженка глазами робота33
Шнурова обвинили в домогательствах53
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение