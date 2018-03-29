Ещё
Московский музыкант лишился тромбона из-за брата-выпивохи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну

Московский музыкант лишился тромбона из-за брата-выпивохи 

Мослента 2 часа назад
Московские полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи тромбона. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в силовых структурах.
С заявлением в полицию обратился 38-летний житель Балашихи, работающий в оркестре Большого театра.
Он рассказал, что в декабре 2017 года передал свой музыкальный инструмент брату, который проживал в квартире на улице Теплый стан. «Однажды вечером брат выпивал с малознакомым мужчиной и уснул. Наутро он обнаружил, что тромбон стоимостью 70 тысяч рублей пропал», — уточнил собеседник агентства.
Личность предполагаемого преступника устанавливается.
Мослента: последние новости
«Прямо на газоне нашла лимонку с нетронутой чекой» В Москве приготовились к паводкам Москвичей передумали отправлять по домам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово73
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»144
В последний раз31
Для россиян предложили ввести новый вид наказания167
Чиновников наказали за банкет в день траура135
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение