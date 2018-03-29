Московский музыкант лишился тромбона из-за брата-выпивохи

Московские полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи тромбона. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в силовых структурах.

С заявлением в полицию обратился 38-летний житель Балашихи , работающий в оркестре Большого театра.

Он рассказал, что в декабре 2017 года передал свой музыкальный инструмент брату, который проживал в квартире на улице Теплый стан. «Однажды вечером брат выпивал с малознакомым мужчиной и уснул. Наутро он обнаружил, что тромбон стоимостью 70 тысяч рублей пропал», — уточнил собеседник агентства.

Личность предполагаемого преступника устанавливается.