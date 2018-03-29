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Неизвестный угрожал взорвать ОВД «Перово» и требовал от полицейских 100 тыс. руб.
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Неизвестный угрожал взорвать ОВД «Перово» и требовал от полицейских 100 тыс. руб. 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Полиция разыскивает неизвестного, угрожавшего устроить теракт в отделе полиции на востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 27 февраля в ОВД «Перово» поступил звонок от неизвестного, представившегося «анонимным террористом».
«Злоумышленник сообщил, что взорвет отдел полиции, если ему в течение часа не доставят 100 тыс. руб. Деньги требовалось принести в подвал жилого дома на ул. Новогиреевская. Прибывшие сотрудники МВД обследовали дом — двери в подвал были закрыты и опечатаны. В целях безопасности кинологи обследовали и дом, и отдел «Перово», по обоим адресам взрывчатки не обнаружили», — сказал источник, уточнив, что эвакуацию людей не проводили.
Через месяц, 28 марта, полиция завершила проверку и возбудила уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Ведется следствие.
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