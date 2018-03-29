СК возбудил дело после смерти костромской школьницы в «Макдоналдсе»

Как сообщалось ранее, днем 23 февраля в ресторане «Макдоналдс» на Октябрьской площади Костромы умерла 16-летняя школьница. Девочка пришла туда вместе с подругами, внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть школьницы. СК начал проверку по факту случившегося. В частности, следствию предстояло проверить информацию, что медики долго ехали на вызов.

"Уголовное дело возбуждено по статье 109, части второй — «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Мы проверяем все версии, но поскольку с самого начала идет версия, что несвоевременно была оказана медицинская помощь… Мы хотим следственным путем все проверить, провести экспертизы, следственные действия, чтобы точку поставить", — сказал собеседник агентства.

По словам Тихонова, дело возбуждено по факту, подозреваемых нет.

Причиной смерти девочки стало заболевание сердца, при этом выяснилось, что школьница была спортсменкой. Следствию предстоит выяснить, имелись ли у нее противопоказания при занятиях спортом и были ли ограничения со стороны врачей.