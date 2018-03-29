Девушка и молодой человек избили и ограбили женщину на улице в КБР

Кабардино-Балкарии. Полицейские Урванского района раскрыли уличный грабеж, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД

Жительница села Кахун обратилась в полицию с заявлением о грабеже.

28 марта на улице к ней подошли неизвестные парень и девушка. Вскоре молодые люди начали избивать 30-летнюю местную жительницу и, забрав у нее телефон и золотые украшения, скрылись.

Правоохранители в тот же день установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались 21-летняя жительница города Нарткалы и ее приятель.

Сейчас решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела. Часть похищенного изъята.