Ещё
Девушка и молодой человек избили и ограбили женщину на улице в КБР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девушка и молодой человек избили и ограбили женщину на улице в КБР 

АиФ Ставрополье 40 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полицейские Урванского района раскрыли уличный грабеж, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД Кабардино-Балкарии.
Жительница села Кахун обратилась в полицию с заявлением о грабеже.
28 марта на улице к ней подошли неизвестные парень и девушка. Вскоре молодые люди начали избивать 30-летнюю местную жительницу и, забрав у нее телефон и золотые украшения, скрылись.
Правоохранители в тот же день установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались 21-летняя жительница города Нарткалы и ее приятель.
Сейчас решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела. Часть похищенного изъята.
АиФ Ставрополье: последние новости
В КБР мужчина похитил и скинул с 5 этажа несовершеннолетнюю знакомую Житель Ставропольского края ограбил аптеку, в которой работала его мать Ставропольчанку осудят за продажу крупной партии немаркированного табака
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»55
В последний раз24
Для россиян предложили ввести новый вид наказания150
Британию встревожила российская «Мертвая рука»412
Чиновников наказали за банкет в день траура126
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
01:23
Образ Москвы популяризируют в зарубежном кино
Новости Москвы
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение