Девушка и молодой человек избили и ограбили женщину на улице в КБР 

Полицейские Урванского района раскрыли уличный грабеж, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД Кабардино-Балкарии.
Жительница села Кахун обратилась в полицию с заявлением о грабеже.
28 марта на улице к ней подошли неизвестные парень и девушка. Вскоре молодые люди начали избивать 30-летнюю местную жительницу и, забрав у нее телефон и золотые украшения, скрылись.
Правоохранители в тот же день установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались 21-летняя жительница города Нарткалы и ее приятель.
Сейчас решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела. Часть похищенного изъята.