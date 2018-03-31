Женщине грозит до десяти лет колонии: ростовчанка обманула подругу детства на полтора миллиона рублей

В Ростове задержали 57-летнюю местную жительницу, которая подло обошлась со своей подругой детства. Она взяла у приятельницы в долг почти полтора миллиона рублей и после этого перестала выходить с ней на связь. Женщине больше ничего не оставалось, как обратиться за помощью в полицию.

— Оперативники нашли и арестовали подозреваемую. Они завели на нее уголовное дело по статье «Мошенничество», — рассказали в пресс-центре ГУ МВД по Ростовской области

Если предполагаемую мошенницу признают виновной, ей грозит серьезное наказание. Она может лишиться свободы на срок до десяти лет.

В прошлом году другая ростовчанка обманула своих одноклассников на 69 миллионов рублей и сбежала на Северный Кавказ.