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Магнитогорец продал горожанам контрафактный коньяк на 1,1 млн рублей
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Магнитогорец продал горожанам контрафактный коньяк на 1,1 млн рублей 

Уральский меридиан 44 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
В Магнитогорске Правобережный районный суд города приговорил 32-летнего местного жителя к штрафу в размере 200 000 рублей за приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).
Магнитогорец, в 2016 году продавал контрафактные коньяк и водку иностранного производства, поставляемую из Казахстана, жителям Магнитогорска не являясь ИП и не имея лицензии на деятельность, связанную с приобретением, хранением, поставкой и розничной продажей алкогольной продукции. Данная продукция подлежит обязательной маркировке акцизными марками, стоимость которой составила около 1,1 миллиона рублей.
«Сотрудники полиции из незаконного оборота изъяли свыше 4 500 бутылок контрафактного алкоголя. Изъятая продукция по приговору суда будет уничтожена», — сообщили в областной прокуратуре.
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