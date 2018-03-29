В Армавире задержан 20-летний парень за разбойные нападения 

20-летний местный житель, угрожая ножом, похитил из кассы заправочной станции и цветочного магазина денежные средства. Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей. С сообщением о нападении в дежурную часть Отдела МВД России по городу Армавиру обратился сотрудник одной из местных заправочных станций. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный мужчина, угрожая работнице заправки ножом, похитил из кассы более 30 тысяч рублей и скрылся. Правоохранители составили со слов потерпевшей ориентировку на розыск злоумышленника, которую передали всем дежурным нарядам полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение получаса полицейские задержали на одной из улиц Армавира молодого человека, схожего по приметам с разыскиваемым. Для дальнейшего разбирательства 20-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. При проведении проверки была установлена причастность задержанного еще к одному разбойному нападению. Неделей ранее злоумышленник вошел в один из местных цветочных магазинов и, под угрозой применения ножа, похитил 10 тысяч рублей. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Армавиру в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.