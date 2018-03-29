Ещё
В Армавире 20-летний парень с ножом в руках ограбил АЗС на 30 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Армавире 20-летний парень с ножом в руках ограбил АЗС на 30 тысяч рублей 

АиФ — Юг 57 минут назад
Фото: АиФ – Юг
20 летний парень с ножом в руках ограбил АЗС в Армавире на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Об этом стало известно после того, как в полицию обратился один из сотрудников автозаправочной станции. Он рассказал, что молодой человек, угрожая ножом работнице, забрал из кассы 30 тысяч рублей и после это скрылся.
Получив ориентировку, грабителя стали искать все дежурные наряды полиции. Его задержали в течение 30 минут на улице Армавира. Позже выяснилось, что молодой налетчик засветился еще в одном разбойном нападении недельной давности. Также угрожая ножом, он похитил 10 тысяч рублей из цветочного магазина.
Против армавирского грабителя возбуждено уголовное дело. По совокупности преступлений ему грозит до 10 лет лишения свободы.
АиФ — Юг: последние новости
Мужчина погиб под колесами иномарки в Краснодаре На Кубани осудят двух мужчин, изнасиловавших и убивших девочку-подростка Полиция проверит факт избиения охранника школьниками в Сочи
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера241
Юлия Скрипаль пошла на поправку74
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово47
Китай готовит для США ответный удар78
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну306
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение