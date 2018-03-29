В Армавире 20-летний парень с ножом в руках ограбил АЗС на 30 тысяч рублей

Об этом стало известно после того, как в полицию обратился один из сотрудников автозаправочной станции. Он рассказал, что молодой человек, угрожая ножом работнице, забрал из кассы 30 тысяч рублей и после это скрылся.

Получив ориентировку, грабителя стали искать все дежурные наряды полиции. Его задержали в течение 30 минут на улице Армавира. Позже выяснилось, что молодой налетчик засветился еще в одном разбойном нападении недельной давности. Также угрожая ножом, он похитил 10 тысяч рублей из цветочного магазина.

Против армавирского грабителя возбуждено уголовное дело. По совокупности преступлений ему грозит до 10 лет лишения свободы.