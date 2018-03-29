Избитого сверстниками в Покрове семиклассника выписали из больницы

"Мальчика выписали из больницы. Его состояние удовлетворительное, с улучшениями", — сообщила она.

По словам собеседницы агентства, теперь экспертиза должна установить тяжесть вреда, нанесенного здоровью мальчика. Следствие ведется в штатном режиме, для расследования обстоятельств инцидента создали группу из пяти следователей СК РФ.

Как сообщалось ранее, 13-летнего мальчика-инвалида, обучающегося в школе по индивидуальной программе, избили вечером 20 марта в Покрове. О случившемся в полицию сообщила бабушка пострадавшего ребенка. У него диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, несколько переломов костей, многочисленные гематомы.

На следующий день мальчика перевели из районной больницы в стационар областной детской клинической больницы. Допрос потерпевшего по рекомендации врачей отложили.

Следователи уже провели допросы участников конфликта и их родителей. По предварительной оценке следствия, наиболее активную роль в произошедшем принимали пятеро подростков в возрасте от 13 до 15 лет, а также 18-летний молодой человек. Степень и роль каждого из участников преступления устанавливают более детально.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Расследование дела находится на контроле Центрального аппарата СК РФ.