Жителя Тоншаевского района обвинили в коммерческом подкупе

Жителя Тоншаевского района обвинили в коммерческом подкупеСледователями Шахунского МСО СУ СК России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению во взятке в крупном размере 46-летнего представителя фирмы, занимающейся лесозаготовками.

По версии следствия, в декабре 2017 года обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя деньги в сумме 300 тысяч рублей за отказ в участии в аукционе по проведению лесозаготовительных работ на территории одного из лесничеств Тоншаевского района Нижегородской области.

Противоправные действия обвиняемого пресечены следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью.

Он проживает в Республике Марий Эл.

В настоящее время уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором Тоншаевского района, направлено для рассмотрения в суд для рассмотрения по существу.