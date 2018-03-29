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Жителя Тоншаевского района обвинили в коммерческом подкупе
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Жителя Тоншаевского района обвинили в коммерческом подкупе 

Нижегородская правда 54 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Жителя Тоншаевского района обвинили в коммерческом подкупеСледователями Шахунского МСО СУ СК России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению во взятке в крупном размере 46-летнего представителя фирмы, занимающейся лесозаготовками.
По версии следствия, в декабре 2017 года обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя деньги в сумме 300 тысяч рублей за отказ в участии в аукционе по проведению лесозаготовительных работ на территории одного из лесничеств Тоншаевского района Нижегородской области.
Противоправные действия обвиняемого пресечены следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции.
Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью.
Он проживает в Республике Марий Эл.
В настоящее время уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором Тоншаевского района, направлено для рассмотрения в суд для рассмотрения по существу.
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