Сотрудников стройфирмы заподозрили в хищении 20 млн руб. при работах на вертолетном заводе им. М. Миля

Следствие возбудило в отношении неустановленных сотрудников ООО «Строительные технологии» уголовное дело о хищении бюджетных средств при технических работах по контракту с вертолетным заводом им. М. Миля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следственным управлением УВД по Юго-западному административному округу ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой с особо крупном ущербом». Поводом для возбуждения дела стали материалы проверки, собранные прокуратурой Московской области совместно с управлением ФСБ по Москве и Московской области», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, неустановленные сотрудники ООО «Строительные технологии» совершили хищение бюджетных средств при выполнении работ по техническому перевооружению и реконструкции, поставке технологического оборудования, монтажу, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию цеха изготовления лопастей и деталей из полимерных композиционных материалов. Все эти работы должны были быть выполнены в рамках договора между АО «Московский вертолетный завод им. М. Миля» и ООО «Строительные технологии».

При заключении контракта неустановленные сотрудники «Строительных технологий» предоставили вертолетному заводу поддельную гарантию « МДМ Банка », после чего завод перечислил компании на счет в Сбербанке 74,4 млн руб., рассказал источник.

«Впоследствии ООО «Строительные технологии» не исполнило свои обязательства, из-за чего завод расторг контракт во внесудебном порядке и потребовал предоставить документы, подтверждающие фактические затраты, для возврата суммы неосвоенного аванса и передачи строительной площадки по двустороннему акту. Компания «Строительные технологии» перечислила на счет вертолетного завода только часть аванса в 36,1 млн руб., а оставшиеся 20,3 млн возвратить отказалась. Тогда представители завода обратились в «МВД Банк», но там им ничем помочь не смогли, объяснив, что банковская гарантия была поддельной», — объяснил источник.

Таким образом сумма ущерба составила около 20,3 млн руб. Источник Агентства «Москва» отметил, что ранее в январе полиция отказывалась возбудить уголовное дело по данному факту.