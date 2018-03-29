Нарушителям в сфере госзакупок будет грозить до 12 лет тюрьмы

По мнению главы государства, нужно изменить и дополнить Уголовный кодекс статьями 200.4 «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и 200.5 «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».

«В сложившейся судебно-следственной практике преступления, связанные с так называемыми откатами при осуществлении поставок товаров, выполнении работ, оказании услуг квалифицируются по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации о хищениях чужого имущества, злоупотреблениях полномочиями, в том числе должностными, а также о коммерческом подкупе, даче и получении взятки. Однако не все деяния, совершаемые в указанной сфере, подпадают под нормы уголовного закона», — сказано в пояснительной записке к документу.

Не предусмотрена и особая ответственность и за подкуп работников, занимающихся работой с контрактами.

В результате в Уголовный кодекс предлагается внести две новые статьи. Одна из них вводит ответственность за злоупотребления в сфере госзакупок и наказание по ней составит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ещё одна статья устанавливает наказание за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего или члена комиссии по осуществлению закупок. За подобное нарушение может ожидать наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа. Срок от 7 до 12 лет будет грозить при предварительном сговоре или совершения преступления в особо крупном размере.

Предусматривается и возможность освобождения от уголовной ответственности, если преступник активно помогал раскрытию преступления или сам явился с повинной в следственные органы.