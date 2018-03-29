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Нарушителям в сфере госзакупок будет грозить до 12 лет тюрьмы
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Нарушителям в сфере госзакупок будет грозить до 12 лет тюрьмы 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Соответствующий законопроект Президента РФ Владимира Путина 29 марта Госдума приняла в первом чтении.
По мнению главы государства, нужно изменить и дополнить Уголовный кодекс статьями 200.4 «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и 200.5 «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».
«В сложившейся судебно-следственной практике преступления, связанные с так называемыми откатами при осуществлении поставок товаров, выполнении работ, оказании услуг квалифицируются по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации о хищениях чужого имущества, злоупотреблениях полномочиями, в том числе должностными, а также о коммерческом подкупе, даче и получении взятки. Однако не все деяния, совершаемые в указанной сфере, подпадают под нормы уголовного закона», — сказано в пояснительной записке к документу.
Не предусмотрена и особая ответственность и за подкуп работников, занимающихся работой с контрактами.
В результате в Уголовный кодекс предлагается внести две новые статьи. Одна из них вводит ответственность за злоупотребления в сфере госзакупок и наказание по ней составит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Ещё одна статья устанавливает наказание за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего или члена комиссии по осуществлению закупок. За подобное нарушение может ожидать наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 10-кратной суммы подкупа. Срок от 7 до 12 лет будет грозить при предварительном сговоре или совершения преступления в особо крупном размере.
Предусматривается и возможность освобождения от уголовной ответственности, если преступник активно помогал раскрытию преступления или сам явился с повинной в следственные органы.
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