Нижегородец чуть не убил мужа коллеги, который вызвал его на разборки

Против него возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

По версии следствия, днем 25 марта нижегородец поссорился с женой из-за ее общения по телефону с коллегой по работе. Мужчина решил разобраться с «соперником» и пригласил его на разговор. Встретились они вечером в подъезде дома по ул. Московское шоссе. Слова не помогли разрешить конфликт, в ход пошли кулаки. В какой-то момент коллега жены достал нож и несколько раз ударил оппонента ножом.

«36-летний пострадавший госпитализирован в городскую больницу, где благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив. В настоящее время медики оценивают его состояние как стабильное», — отметили в СКР

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.