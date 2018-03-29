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Нижегородец чуть не убил мужа коллеги, который вызвал его на разборки
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Нижегородец чуть не убил мужа коллеги, который вызвал его на разборки 

АиФ Нижний Новгород 57 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Против него возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
По версии следствия, днем 25 марта нижегородец поссорился с женой из-за ее общения по телефону с коллегой по работе. Мужчина решил разобраться с «соперником» и пригласил его на разговор. Встретились они вечером в подъезде дома по ул. Московское шоссе. Слова не помогли разрешить конфликт, в ход пошли кулаки. В какой-то момент коллега жены достал нож и несколько раз ударил оппонента ножом.
«36-летний пострадавший госпитализирован в городскую больницу, где благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив. В настоящее время медики оценивают его состояние как стабильное», — отметили в СКР.
Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.
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