В 2017 г. в Подмосковье зафиксированы 8 тыс. наркопреступлений

"По итогам 2017 года в Московской области зарегистрировано 8001 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. При этом половина преступлений связана со сбытом наркотических средств и психотропных веществ", — сказал Охрименко.

Он добавил, что на территории Подмосковья полицейские пресекли 1534 административных правонарушений по фактам незаконного оборота наркотиков, а также изъяли свыше 700 килограмм наркотических средств и психотропных веществ.